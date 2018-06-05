قناة سعودية تهين رئيس مصري... والقاهرة تطالب بتدخل عاجل

طلبت مصر من المملكة العربية السعودية، اتخاذ قرار بشأن حلقة تليفزيونية من مسلسل تليفزيوني عرض أحد المشاهد التى اعتبرتها القاهرة مسيئة.

ووجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خطابا إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي طالبا منه اتخاذ ما يلزم تجاه قناة إم بي سي، حسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأذاعت القناة حلقة من مسلسل "العاصوف" تضمنت مشهدا اعتبرته القاهرة مسيئا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث يظهر المشهد حرق صورة له.

واعتبر مكرم محمد أحمد أن ما حدث في الحلقة التليفزيونية "إهانة لرمز مصري وعربي كبير".

وطالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام أيضا وزير الإعلام السعودي بحذف المشهد نهائيا من المسلسل و"والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة".