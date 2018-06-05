وسط اندلاع الاحتجاجات... تفاصيل اتصال هاتفي بين ابن سلمان والعاهل الأردني

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، مما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم قبالة مقر الحكومة الأردنية، وإيقاف السيارات كاحتجاج على القرار، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.
وتجددت يوم الاثنين، الاحتجاجات في الأردن رغم التغيير الحكومي، حيث رفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
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