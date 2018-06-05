وسط اندلاع الاحتجاجات... تفاصيل اتصال هاتفي بين ابن سلمان والعاهل الأردني

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اتصالا هاتفيا بملك الأردن عبد الله الثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE الملك عبد الله الثاني عن قانون الضريبة: الأردن في مفترق طرق

وبدأ احتجاج في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضرابا عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، مما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم قبالة مقر الحكومة الأردنية، وإيقاف السيارات كاحتجاج على القرار، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.

وتجددت يوم الاثنين، الاحتجاجات في الأردن رغم التغيير الحكومي، حيث رفع المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.