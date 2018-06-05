إجراء سعودي بشأن المعتمرين القطريين

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية بأنها ترحب بالمعتمرين القطريين والقادمين من قطر، لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، وتحرص على تسهيل الإجراءات لهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تعنت السلطات القطرية تجاه مواطنيها والمقيمين في قطر، من حيث عدم تمكينهم من أداء العمرة، وفقا لصحبفة "عكاظ" السعودية.

© Photo / LatifaAlTunisia حقيقة منع الفنانة لطيفة التونسية من دخول السعودية لأداء العمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه من الممكن على المعتمرين القادمين من قطر أن يسجلوا بياناتهم عبر موقعها الرسمي، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية، المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم

وأضافت أن قدوم المعتمرين من قطر إلى الأراضي المقدسة، يكون جوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وعن طريق شركات الطيران، ماعدا الخطوط القطرية.

وتمكن نحو 7 ملايين معتمر من مختلف أنحاء العالم، خلال شهر رمضان، من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان، وفي أجواء مفعمة بالسكينة والروحانية، وذلك بعد أن سخرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كافة الإماكنيات المادية، وجندت جميع الطاقة البشرية لخدمتهم وحمايتهم.