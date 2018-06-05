إجراء سعودي بشأن المعتمرين القطريين

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تعنت السلطات القطرية تجاه مواطنيها والمقيمين في قطر، من حيث عدم تمكينهم من أداء العمرة، وفقا لصحبفة "عكاظ" السعودية.
وأضافت أن قدوم المعتمرين من قطر إلى الأراضي المقدسة، يكون جوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وعن طريق شركات الطيران، ماعدا الخطوط القطرية.
وتمكن نحو 7 ملايين معتمر من مختلف أنحاء العالم، خلال شهر رمضان، من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان، وفي أجواء مفعمة بالسكينة والروحانية، وذلك بعد أن سخرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كافة الإماكنيات المادية، وجندت جميع الطاقة البشرية لخدمتهم وحمايتهم.
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