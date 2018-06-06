أول رد فعل من رئيس الوزراء العراقي تجاه جفاف نهر دجلة (فيديو)

نفى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، علم الحكومة العراقية بالإجراء التركي بشأن سد اليسو، معربا عن اندهاشه من ملئ السد قبل شهر من موعده، ما يؤثر على مخزون العراق المائي.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي: "الحكومة العراقية لا تعلم بإجراء الحكومة التركية بشأن سد اليسو، ومن الخطأ أن تملأ تركيا السد في هذا الوقت. الأمر هذا فيه ضرر كبير على العراق".

وأضاف "لا توجد مشكلة في مياه الشرب، وأنما في تخصيص مياه الري"، لافتا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجانبين التركي والإيراني لحسم ملف الإطلاقات المائية.

وأكمل العبادي "اطمأن المواطنين بأن مخزوننا المائي يكفي ومياه الشرب لا خطورة عليها. اتخذنا مجموعة إجراءات بهذا الصدد لمعالجة الأمر والموضوع لم يدخل في خانة الأزمة".

وفي سياق متصل، أكد السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، أن بلاده أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى زيارته لأنقرة بإكمال سد اليسو استعدادا لملئه، فيما بين أن تأجيل ملء السد كلف تركيا الكثير.

وبدأت خلال الأيام الماضية، آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن سد إليسو تم افتتاحه في يناير/كانون الثاني 2018 وبدأ ملء خزانه المائي في 1يونيو/حزيران 2018، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.