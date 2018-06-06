روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، 4 خروقات، ولم يرصد الجانب التركي أية خروقات".

وأضافت الوزارة: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 4 خروقات في محافظتي حلب واللاذقية".

sokolov9686 روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وجاء في البيان أيضاً أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عمليتين إنسانيتين. وذلك بهدف إيصال شحنة إنسانية تضم 890 سلة غذائية إلى كل من مدينة كفر باطنة بريف دمشق وقرية حيالين بريف حماة. وبلغ إجمالي وزن الشحنتين 3.8 طن.وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية التي تم تنفيذها 1829 عملية وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2601.56 طن.كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ376 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 82475 شخصاً.وخلال الــ 24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2513 مركزاً.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.