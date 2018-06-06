تسجيل
12:21 06 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    السراج يلتقي قيادات السعودية... وهذا ما وعده به ابن سلمان

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جدة، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

    ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل المغرب، معالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج والوفد المرافق له"، مؤكدة أن الجميع تناولوا طعام الإفطار مع العاهل السعودي.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / Charles Platiau
    بالصور... محمد بن سلمان يستقبل فائز السراج في جدة
    كما التقى فائز السراج، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتم الاتفاق على العمل من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية بين ليبيا والمملكة العربية السعودية.

    وأكد ولي العهد السعودي استعداد بلاده للعب دور مهم في دعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم. وأضاف أن "استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على دول الجوار الليبي وكامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق للتعاون المشترك".

    وأضافت الوكالة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التقى في جدة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والوفد المرافق له، مؤكدة أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

    انظر أيضا:

    الكشف عن جزيرة تستغل اسم السعودية لزعزعة استقرار ليبيا
    ليبيا تدعم حق السعودية في التصدي لأي اعتداء على أراضيها
    السراج يزور السعودية ليطلع الملك سلمان على مستجدات الأوضاع في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة السياسية في ليبيا, علاقات الدول, لقاء, دعم, زيارة, أخبار العالم, أخبار ليبيا, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية, التسوية في ليبيا, إعادة إعمار ليبيا, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, حكومة الوفاق الوطني الليبية, وزارة الخارجية السعودية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, فايز السراج, عادل الجبير, السعودية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء الفرنسية ليتيسيا كاستا أثناء عرض أزياء إيف سان لورين مجموعة ربيع/ صيف 1999 في باريس، فرنسا 20 يناير/ كانون الثاني 1999
    أيقونات الجمال المثالي: عارضات أزياء التسعينات
    مرور عام على حصار قطر العربي
    صمود قطر بعد مرور عام على الحصار
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك