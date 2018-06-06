السراج يلتقي قيادات السعودية... وهذا ما وعده به ابن سلمان

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جدة، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل المغرب، معالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج والوفد المرافق له"، مؤكدة أن الجميع تناولوا طعام الإفطار مع العاهل السعودي.

© REUTERS / Charles Platiau بالصور... محمد بن سلمان يستقبل فائز السراج في جدة

وأكد ولي العهد السعودي استعداد بلاده للعب دور مهم في دعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم. وأضاف أن "استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على دول الجوار الليبي وكامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق للتعاون المشترك".

وأضافت الوكالة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التقى في جدة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والوفد المرافق له، مؤكدة أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.