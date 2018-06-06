سؤال مفاجئ من قطر إلى السعودية بشأن حرب اليمن

وأضاف الشيخ محمد، في مقابلة مع "الجزيرة"، أن دولة قطر "ترى في الشرعية شرعية نعم، وترى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم"، منبها إلى قرارات المجلس التي تنص أيضا على أن يكون هناك حوار وطني يأتي بنتائج للوصول إلى حلول سياسية وتسويات لينعم اليمن في النهاية بالسلم.
واستدرك متسائلاً: "ما الذي يريدون تحقيقه من وراء هذه الحرب؟"، مؤكدا أن دولة قطر "لا ترى أن هناك داعيا للاستمرار بهذه الطريقة، ويجب أن تتوجه جميع الأطراف إلى الطاولة، ويوضع حد لهذه المأساة التي يعانيها الشعب اليمني".
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