سؤال مفاجئ من قطر إلى السعودية بشأن حرب اليمن

وأضاف الشيخ محمد، في مقابلة مع "الجزيرة"، أن دولة قطر "ترى في الشرعية شرعية نعم، وترى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم"، منبها إلى قرارات المجلس التي تنص أيضا على أن يكون هناك حوار وطني يأتي بنتائج للوصول إلى حلول سياسية وتسويات لينعم اليمن في النهاية بالسلم.

وقال الوزير القطري، إن الحرب في اليمن "لا يمكن أن تستمر دون أفق، ودون أي حل سياسي، ودون أي إستراتيجية واضحة"، مضيفاً أن قطر ستبقى تدعم اليمن لأن تكون هناك عدالة بين كافة مكونات الشعب، ووضع حد للمأساة التي يعانيها، والتي تعد من أكبر المآسي في التاريخ الحديث".

واستدرك متسائلاً: "ما الذي يريدون تحقيقه من وراء هذه الحرب؟"، مؤكدا أن دولة قطر "لا ترى أن هناك داعيا للاستمرار بهذه الطريقة، ويجب أن تتوجه جميع الأطراف إلى الطاولة، ويوضع حد لهذه المأساة التي يعانيها الشعب اليمني".