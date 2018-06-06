العراق يعلن بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر موانئ الجنوب بعد توقف دام نحو 3 عقود

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتحميل وتصدير أول شحنة من النفط الخام، باستخدام ناقلات الشركة الوطنية عبر الموانئ الجنوبية، بعد توقف قارب نحو ثلاثة عقود.

بغداد — سبوتنيك. قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية حسين علاوي، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف لـ"استعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية إلى كافة أرجاء العالم، وأن الشركة تخطط لبناء أسطول متكامل من الناقلات العملاقة يعيد أمجاد الشركة كناقل وطني".

وأضاف علاوي، أن "الشركة أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991 وتشمل النقل والتعاون المشترك وإعداد وتدريب الكوادر الوطنية وبواقع 100 متدربا سنويا بهدف إدارة أسطول الناقلات للفترة المقبلة".

كان العراق قد تعرض لهجوم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى في عملية أطلقت عليها "عاصفة الصحراء" عام 1991، بعد احتلاله للكويت، وأدت العملية إلى تدمير البنية الأساسية العراقية.

ومن جهته قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط"، مؤكدا "حصول شركة الناقلات مؤخرا على شهادات الجودة (الآيزو)، وهي خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه الشركة وتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة عبر تفعيل نشاط نقل المشتقات النفطية والنفط الخام.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا. وتعرضت حقول ومصافي النفط العراقية شمالي وغربي البلاد للتخريب والتدمير الكامل، بعد استيلاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) عليها منذ حزيران/ يونيو 2014.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.