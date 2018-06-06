رئيس وزراء السودان الأسبق يفجر مفاجأة... موقف البشير "متناقض" مع مصر في "سد النهضة"

وقال المهدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نقلتها صحيفة "سودانايل"، اليوم الأربعاء: "بالنسبة لسد النهضة، المصالح متناقضة بالأساس فهو يمثل ضررا لمصر ومنفعة للسودان".
وأضاف المهدي "نظام البشير المنفعي يتحدث مع إثيوبيا كحليف استراتيجي، ويكرر الأمر ذاته مع مصر".
وفيما يخص تهريب السلاح لمصر، أكمل المهدي "فيما يتعلق بالسلاح، لا أعتقد أنه يتعمد تهريب السلاح لمصر. السودان مجاور لدول بها صراعات فوضوية؛ مثل ليبيا. هو يعمل على ضبط الحدود، ولكن مع اتساعها وقوة شبكات الإرهاب والتهريب فإن الأمر فوق طاقته".
وشدد المهدي، على أن حديث الرئيس البشير عن محاصرته اقتصاديا هو محاولة لتبرير الفشل العام في السودان.
وأرجع المهدي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حاليا في البلاد، للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها البشير قبل انفصال الجنوب وبعده.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)