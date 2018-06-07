بمشاركة الداخلية والأمن الوطني... وليا العهد يتخذان قرارا مشتركا بين السعودية والإمارات

تم الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية، يأتي تشكيل المجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.

وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.

وفي نهاية الاجتماع وقع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، وماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.

ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ووفقا للتقارير، ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي.