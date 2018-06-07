القوات الجوية العراقية تقصف مواقع لـ"داعش" في منطقة هجين السورية

© REUTERS / JUAN MEDINA "داعش" قد تكون السبب في إلغاء مباراة الأرجنتين

سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وبإشراف قيادة العمليات المشتركة "دكت طائرات F16 العراقية، صباح اليوم الخميس، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

وأضاف: "بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن عزم القوات العراقية ملاحقة تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية حتى يتم القضاء عليه نهائيا، فيما تم الإعلان لاحقا عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا بالتنسيق مع دمشق أسفرت عن مقتل العشرات من قياديي التنظيم وتدمير مقار رئيسية له.