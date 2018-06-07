ابن سلمان مع ترامب خلال مأدبة إفطار رمضانية (فيديو)

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مائدة إفطار بمناسبة شهر رمضان، حضر فيها مسؤولو عدد من الدول الإسلامية وممثلو المسلمين الأمريكيين.

واحتفى ترامب بالسفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، خلال استقباله لسفراء عدد من الدول الإسلامية.

ونشر الإعلامي السعودي، ياسر الغسلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، مقطعاً مصوراً، لترحيب ترامب بعدد من السفراء، مبدياً حفاوة خاصة بالأمير خالد بن سلمان.

استضاف الرئيس #ترامب اليوم مائدة إفطار في البيت الأبيض احتفالا بشهر رمضان بحضور السفير السعودي الامير خالد بن سلمان @kbsalsaud وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الاسلامية وممثلون عن المجتمع الإسلامي الأميركي.#امريكا٣٦٠ pic.twitter.com/TBk7p4g6Rv — ‎ ياسر الغسلان YASSER ALGHASLAN (@alghaslan) ٧ يونيو ٢٠١٨

وألقى ترامب، كلمة في حفل الإطار، مساء أمس الأربعاء، قال فيها للحضور "رمضان مبارك" ثم تحدث عن القيم التي يمثلها رمضان قائلاً، بالعمل معا يمكننا أن نحقق مستقبلًا من الأمن والرخاء.