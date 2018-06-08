طائرات "الدرون" بديلا عن النساء في عرض للأزياء بالسعودية (فيديو)

نظم مجموعة شباب سعوديين، أمس الأربعاء، عرض أزياء استثنائيا باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية استخدم الشباب الطائرات بدون طيار "الدرون" في محافظة جدة، بديلا عن عارضات الأزياء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعرض يوضّح كيفية استخدام الشباب الطائرات بدلا من العارضات.

⚡️ “عرض أزياء سعودي بواسطة طائرات الدرون 🛩”https://t.co/Eh5I60oDNg — عشري (@Fi3kk4AlmcG06sx) June 6, 2018

وأثارت طريقة العرض الجديدة الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى فيها طريقة مناسبة لأنظمة المملكة ولأجواء شهر رمضان، وآخرون اعتبروها مثارًا للسخرية والتندر.

عرض أزياء بواسطة طائرات الدرون ؟؟؟😂😂😂 pic.twitter.com/1E4ehqHEMn — N.alqhtani (@alalialqhtani) June 6, 2018

يأتي ذلك تزامنا مع تطبقق قانون التحرش، إذ أعلن المتحدث الأمني السعودي اللواء منصور التركي إن تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش سيكون خلال أیام، لافتا إلى أن النظام يأخذ بعين الاعتبار من تقل سنھم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لصحيفة "المدينة" المحلية.