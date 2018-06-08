تسجيل
06:37 08 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

    بعد انعقاد "التنسيق السعودي الإماراتي"... "الموت الإكلينيكي" يواجه مجلس التعاون الخليجي

    © AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT / AFP
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في جدة مساء أمس، الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.

    وأُعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة عن اعتماد "إستراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    لكن مع اتخاذ البلدين لهذه الخطوة بدأ الحديث مجددا عن مصير مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع استمرار الأزمة الخليجية وعدم ظهور أي حلول قريبة لها في الأفق. 

    أزمة قطر.. وبداية التهميش

    مع بداية الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى تعالت الأصوات لحل الأزمة انقاذا لمجلس التعاون الخليجي من الانهيار. 

    إذ دعا الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت إلى الوعي بمخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية، وحذر من أن انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهياراً لآخر معاقل التعاون العربي.

    وقد تقلص نفوذ المجلس مع تصاعد الأزمة، إذ يعجز المجلس، الذي تنص لائحة نظامه الأساسي في مادتها (10) على تشكيل هيئة تسوية المنازعات لحل أي مشكلة تحدث بين دول مجلس التعاون الست، حتى الآن من التوصل لحل.

    وفى تقرير نشرته صحيفة Washington Post الأمريكية بعنوان "لا فائز من الأزمة الخليجية سوى إيران"، يورد الكاتب إيشان ثارور نقلا عن الدبلوماسي المخضرم والزميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن جيرالد فايرستين، قوله إن الأزمة "همشت مجلس التعاون الخليجي بصفته منظمة فاعلة يمكن أن تعمل معنا".

    وأضاف أن الأزمة "كشفت عن انقسامات.. وتستطيع إيران استغلالها".

    الأزمة.. وإعادة تشكيل المجلس

    وبحسب Washington Post يقول إيشان ثارور، أن الأزمة أدت إلى إعادة تشكيل مجلس التعاون الخليجي، إذ اتخذت الإمارات والسعودية موقفا صقوريا ومتشددا في السياسة الخارجية، كما ظهر في حرب اليمن".

    في إشارة منه لقول جون كامبريل الكاتب في "أسوشيتد برس"، الذي أضاف: "إن العلاقة بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تزداد قوة ومتانة".

    وتابع أن "المنامة، التي تعتمد على المال والمساعدات السعودية، ألقت بثقلها وراء الرياض وأبو ظبي".

    "السعودي الإماراتي".. يُحيي فكرة موت مجلس التعاون 

    يهدف مجلس التنسيق إلى وضع رؤية مشتركة تعمل بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بحسب وكالة "واس" السعودية ما يعني أنه قد لا يتعارض مع فكرة المجلس.

    لكن على الرغم من ذلك، عادت فكرة موت مجلس التعاون الخليجي بقوة مع تأسيس "مجلس التنسيق".

    إذ قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، في لقاء مع قناة Deutsche Welle العربية، على أن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي يضع مجلس التعاون الخليجي في غرفة الإنعاش، على حد تعبيره". 

    بينما قال الكاتب جمال سلطان، رئيس صحيفة المصريين: "رحم الله مجلس التعاون الخليجي، كان فكرة جميلة وواعدة".

    وأضاف سلطان في تغريدته على موقع تويتر: "لكن تجارب الحياة علمتنا أن الأفكار الجميلة والواعدة لا تعيش طويلا في بلاد العرب".

    في حين غرد الكاتب اليمني، عباس الضالعي بالقول: "إعلان السعودية والإمارات استراتيجية الحزم والعزم وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وتوقيع اتفاقيات في مجالات واسعة.. هل هو مؤشر لإعلان وفاة مجلس التعاون الخليجي؟".

    وعلى الجانب الآخر، باركت شما سهيل المزروعي، وزيرة شؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخطوة، ونشرت مقطع فيديو لرئيس الإمارات السابق الشيخ زايد آل نهيان، وهو يقول إن "مصير البلدين واحد".

    بينما قال علي بن تميم، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بعد إطلاق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ابتهجت الأمكنة وسكانها، مبان إماراتية وسعودية تزدان بأعلام بعضها عرفانا وتقديرا لاستراتيجية العزم".

    وأضاف: "فرح آخر يكمل المشهد البديع، البهجة التي غمرت قلوبنا في الإمارات وقلوب الأشقاء في السعودية. هم القادة في قلب المشهد يصنعون السعادة لنا". 

    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, السعودية, مجلس التعاون الخليجي, مجلس التعاون الخليجي, البحرين, الكويت, الإمارات, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منازل مهجورة مغطاة بالنباتات الكثيفة في قرية هوتوان على جزيرة شينغشان بإقليم تشيجيانغ الشرقي الصيني، 31 مايو/ أيار 2018
    كل شيء فيها أخضر... تعرف على "المملكة الخضراء"
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك