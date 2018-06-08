عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتوافدون إلى المسجد الأقصى

بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة 8 يونيو/حزيران، بالتوافد إلى مدينة القدس للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة ظهر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث سمحت السلطات الإسرائيلية للرجال ممن تزيد أعمارهم على الأربعين عاما بالدخول إلى مدينة القدس دون تصاريح.

رام الله — سبوتنيك. ومنعت السلطات الإسرائيلية الأطفال الذين تفوق أعمارهم اثني عشر عاما من الدخول إلى المدينة، في حين استطاعت النساء من جميع الأعمار المرور عبر الحواجز المؤدية للقدس التي احتشد أمامها الفلسطينيون الذين يبتغون الصلاة في الحرم القدسي.

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo اعتداءات على حرس الأقصى واقتحامات جماعية واسعة

وشهدت الحواجز والمعابر الرئيسية احتشادا كبيرا من قبل المواطنين الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية الذين بدؤوا الزحف صوب المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى حيث أدى نحو ثلاثمائة ألف فلسطيني صلاة الفجر حسب ما أعلنته الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

من جانبها أعلنت الأوقاف الإسلامية إنهاءها الاستعدادات اللازمة لاستقبال نحو نصف مليون مصلي في وقت شرعت فيه لجان الأحياء في مدينة القدس باستعدادات لتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكدت الأوقاف الإسلامية السماح للمصلين بالاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم حتى آخر أيام شهر رمضان.

وسيحج عشرات الآلاف إلى المسجد الأقصى بالإضافة لأهالي الضفة الغربية، فإن أهالي القدس وأراضي عام 1948 أعلنوا عن تسييرهم حافلات إلى المسجد الأقصى.

في السياق ذاته، دفعت الشرطة الإسرائيلية بالمزيد من قواتها إلى مدينة القدس وداخل أرجاء البلدة القديمة تحسبا لوقوع مواجهات أو أحداث عنف، اليوم الجمعة، في ظل أعداد المصلين الكبيرة التي اتجهت للمسجد الأقصى.