رئيس وزراء عراقي سابق يحصل على الجنسية اللبنانية... والداخلية تحقق في شبهات أمنية

نشرت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس الخميس 7 يونيو/ حزيران، قائمة بأسماء أفراد تم تجنيسهم عبر مرسوم رئاسي صدر أخيرا وضم أسماء 407 أشخاص، وانتقده عدد من القوى السياسية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الداخلية، إنه "بعدما تحول مرسوم التجنيس رقم 2942 إلى قضية رأي عام، وعملا بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنها نشرت المرسوم.

© REUTERS / Ali Hashisho توقيع الرئيس عون مرسوم التجنيس يثير أزمة سياسية في لبنان

وتضمنت القائمة اسم رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، وزوجته ثناء حميد حسين الحصونه وأولاده سارة ونجاة والحمزة.

وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أنه "مع الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. يتم حاليا التدقيق بمدى دقة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم".

ويتمتع علاوي، زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي، بعلاقة قوية بلبنان لا سيما أن والدته لبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بمنح الجنسية اللبنانية إلى 407 أشخاص، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين.

ويمتلك رئيس الجمهورية اللبناني صلاحية منح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في إصداره رئيس الحكومة ووزير الداخلية.