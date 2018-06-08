رئيس وزراء عراقي سابق يحصل على الجنسية اللبنانية... والداخلية تحقق في شبهات أمنية

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الداخلية، إنه "بعدما تحول مرسوم التجنيس رقم 2942 إلى قضية رأي عام، وعملا بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنها نشرت المرسوم.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أنه "مع الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. يتم حاليا التدقيق بمدى دقة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم".
ويتمتع علاوي، زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي، بعلاقة قوية بلبنان لا سيما أن والدته لبنانية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بمنح الجنسية اللبنانية إلى 407 أشخاص، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين.
ويمتلك رئيس الجمهورية اللبناني صلاحية منح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في إصداره رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
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