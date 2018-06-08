دعوة عاجلة من الصدر بشأن السلاح... وهذه حقيقة "العملية الجوية" المجهولة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، وزير الداخلية قاسم الأعرجي، للشروع بحملة لنزع السلاح، بعد عيد الفطر، ابتداء من مدينة الصدر، ومن ثم بقية المناطق.

وقال مقتدى الصدر في وثيقة نشرتها صفحة "صالح محمد العراقي" في موقع "فيسبوك" والمقربة من الصدر، إنه "من منطلق تقوية الدولة العراقية وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة لنزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".

© AFP 2018 / Adam Berry العبادي يصدر أوامر "فورية" بشأن تفجيرات الصدر

وأضاف الصدر أنه "ولإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والأخ الوزير قاسم الأعرجي لبدء الحملة بعد العيد لإعلامنا أن مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح ثم التعميم إلى باقي المناطق".

وشدد الصدر بحسب البيان، على أنه "على الجميع طاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش لأن دماء العراقيين أغلى من أي شيء عندنا".

وفي سياق متصل، نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد "طائرة مسيرة مجهولة يرجح أنها نفذت عملية على كدس للعتاد في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "لا صحة لما ورد في كتاب نسب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد حول رصد طائرة مسيرة مجهولة يرجح أنها نفذت عملية على كدس للعتاد في مدينة الصدر".

وجددت الوزارة دعوتها إلى وسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار وعدم الانجرار وراء مروجي الشائعات.