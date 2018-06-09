رجل ينتحر داخل الحرم المكي

وأشارت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الجهات الأمنية" تواصل التحقيق في حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء.
وأضافت أن الموقع تم تطويقه على الفور من جانب رجال الأمن، وأن فرق الهلال الأحمر نقلت المنتحر إلى قسم الطوارئ في مستشفى أجياد، ولكنه لاقى أنفاسه الأخيرة هناك.
#عاجل..— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 8, 2018
"الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول
قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، ولا
تزال الجهات الأمنية ممثلة في قوة أمن
الحرم تباشر الحالة، بمساندة عدد من
الجهات ذات العلاقة. pic.twitter.com/kNo7UsQWJZ
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