دولة خليجية ترسل قواتها العسكرية إلى أفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية قبولها عرضا من إحدى الدول الخليجية لتدريب القوات المسلحة الأفغانية، وذلك في سعي كابل لتحسين علاقاتها مع الدول الإسلامية.

أعلنت الحكومة الأفغانية قبولها عرضا من دولة الإمارات لتدريب القوات المسلحة الأفغانية، وذلك في سعي كابل لتحسين علاقاتها مع الدول الإسلامية، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

© AP Photo / الإمارات وقطر ترسلان وحدات عسكرية إلى أفغانستان

وذكر مصدر في مكتب الرئيس الأفغاني ومجلس الأمن الوطني الأفغاني: أنه "لا يمكنه التعليق على طلب الإمارات "، لكن أحد الدبلوماسيين الأفغان أكد أن "التعزيزات الإماراتية المحتملة تأتي في وقت يبذل فيه الرئيس أشرف عبد الغني جهدا منسقا لتحسين العلاقات مع دول العالم الإسلامي".

كما ذكر مصدر حكومي أفغاني كبير، أن "القوات الإماراتية في أفغانستان منذ بداية عمل قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف)، لكن الآن يجري إعادة تنشيطها وتعزيزها". وأضاف: "هناك نحو 200 فرد إماراتي سينضم لهم المزيد قريبا، للتدريب والدعم ولن يذهبوا لساحة القتال إلا عند الضرورة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، تبني بلاده نهجا عسكريا أكثر شدة في أفغانستان يشمل زيادة الضربات الجوية بهدف إجبار حركة "طالبان" على الجلوس إلى طاولة التفاوض تحت إشراف مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي.

وكان موقع "tolonews"، قال إن أفغانستان وافقت على نشر وحدات عسكرية لقطر وللإمارات العربية المتحدة على أراضيها، مؤكدة أنه سيتم نشر وحدات عسكرية قطرية وإماراتية في أفغانستان ضمن إطار مهمة الناتو في أفغانستان للدعم والاستشارة وتعليم الجيش.