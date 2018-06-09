علي عبد الله صالح يظهر على قناة "المسيرة" (فيديو)

ظهر الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد جماعة "أنصار الله" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأول مرة على قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأظهرت الإعلانات عن المسلسل الدرامي "ماشي كماشي"، الذي يبث على قناة "المسيرة"، صورة لأحد شخصيات المسلسل تظهره بشكل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

© REUTERS / Faisal Nasser حزب صالح يتخذ قرارا لأول مرة بشأن السعودية منذ حرب اليمن

وحول الدور الذي يؤديه هذا المسلسل، وهل له علاقة بالرئيس السابق، نفى الفنان محمد مقبل، "أن تكون أحداث المسلسل مجسدة لقصة الرئيس اليمني السابق، مؤكداً أنه لا يجب على المتابع أن يستبق أحداث المسلسل، وأن يحمل انطباعات سلبية تجاهه، وأن يصدق الإشاعات الكاذبة"، وذلك وفقاً لموقع "المشاهد اليمني"

وأضاف: "نجوم المسلسل يجسدون قصة الخير والشر في قرية شهامة التي تعني "تهامة" في زمن صعب يعاني منه اليمنيون، ولقد واجهنا صعوبات كثيرة من أجل تصوير حلقات المسلسل، حيث تعرضت مواقع التصوير إلى تدمير كلي بسبب قصف الطائرات السعودية، وجراء ذلك استشهد الزميلين عبدالله النجار ومحمد الوشلي، وجرح آخرين من طاقم المسلسل".