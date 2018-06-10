سعد الحريري: هذا الشخص يحقق حلم والدي

نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يتحدث فيه عن شخص وصفه بأنه "يحقق حلم رفيق الحريري."

وتحدث الحريري في الفيديو عن أهمية الإنترنت في لبنان، لافتا إلى العمل على تطويره، وذلك بمساعدة هيئة "اوجيرو" اللبنانية.

وجاء مقطع الفيديو بعنوان "عماد كريدية يحقق حلم رفيق الحريري". ويعمل كريدية مديرا لهيئة "اوجيرو" منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وشهدت تغريدة الحريري ردود فعل من مستخدمي تويتر.

حلم رفيق الحريري هو حلمنا كلنا.عم نشتغل لنحققوا كل يوم ورح نحققوا باذن الله بأي عمل يأي مشروع بأي خيار عم نقوم فيه عم بيكون رفيق الحريري قدام عيونا.فخورين فيك دولة الرئيس وفخورين بأوجيرو وبالسيد عماد💙💙💙💙 — IhssanBachir (@IhssanBachir1) June 9, 2018