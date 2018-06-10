سعد الحريري: هذا الشخص يحقق حلم والدي

وتحدث الحريري في الفيديو عن أهمية الإنترنت في لبنان، لافتا إلى العمل على تطويره، وذلك بمساعدة هيئة "اوجيرو" اللبنانية.
عماد كريدية يحقق حلم رفيق الحريري @ikreidieh @OgeroTelecom pic.twitter.com/hUFN2mQaUq— Saad Hariri (@saadhariri) June 9, 2018
وجاء مقطع الفيديو بعنوان "عماد كريدية يحقق حلم رفيق الحريري". ويعمل كريدية مديرا لهيئة "اوجيرو" منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وشهدت تغريدة الحريري ردود فعل من مستخدمي تويتر.
حلم رفيق الحريري هو حلمنا كلنا.عم نشتغل لنحققوا كل يوم ورح نحققوا باذن الله بأي عمل يأي مشروع بأي خيار عم نقوم فيه عم بيكون رفيق الحريري قدام عيونا.فخورين فيك دولة الرئيس وفخورين بأوجيرو وبالسيد عماد💙💙💙💙— IhssanBachir (@IhssanBachir1) June 9, 2018
ما حدا بحقق حلم الشهيد رفيق الحريري— efrank3ou 3ani (@efrank3ou) June 9, 2018
غير سعد الحريري وأملنا ما زال كبيرا
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