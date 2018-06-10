صحيفة: الكويت تتدخل بعد بيان عاجل من الملك سلمان

قالت مصادر مطلعة، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قرر أن يتدخل لإنقاذ الوضع، بعد بيان ملكي عاجل، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الكويت ستقدم خلال الاجتماع الذي دعا إليه الملك سلمان في مكة المكرمة، الدعم المالي والاقتصادي والمعنوي الذي يحتاجه الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن حجم هذا الدعم وطبيعته سيتحددان بناء على ما سينتهي إليه الاجتماع.

وأعلنت السعودية، فجر أمس، استضافتها قمة رباعية في مكة المكرمة اليوم لبحث سبل دعم الأردن.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالات مع سمو أمير البلاد، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي "وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).

وتواجه الحكومة الأردنية المرتقبة، بقيادة رئيس حكومتها عمر الرزاز، ملفات اقتصادية ثقيلة، ستبدأ بمشروع قانون ضريبة الدخل وليس انتهاء بتكلفة الحياة المعيشية المرتفعة.