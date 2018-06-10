أمير الكويت يصل السعودية من أجل "قمة مكة" (صور)

وكان في استقبال اصباح في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار في الديوان الملكي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وتستضيف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اجتماعا عربيا رباعيا مرتقبا لمناقشة سبل دعم الأردن في محنته الاقتصادية التي يمر بها، وذلك بناء على دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المفترض أن يحضرها أيضاً أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويعاني الأردن من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 بالمئة، وارتفاع مستويات البطالة، ناهيك عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية، وإغلاق حدوده مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.