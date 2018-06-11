بعد التدخل لإنقاذ الأردن... توجيه من الملك سلمان بخصوص السودان

تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصلت لميناء بورتسودان باخرة تحمل على متنها ٤٥٨ طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

ووفقا لصحيفة "الوئام" السعودية، سيتم توزيع المواد الغذائية والايوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان ومنطقة وود.

وفيما يتعلق بالمواد الطبية، سيتم توزيعها على ٤٠ مركز صحي و١٥ وحدة صحية في كافة الولايات السودانية.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED اجتماع رباعي عربي في مكة لمناقشة سبل دعم الأردن اقتصاديا

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات، يصل إلى ٥٠ ألف مواطن في جميع الولايات السودانية المختلفة.

وأعلنت السعودية، فجر أمس السبت، استضافتها قمة رباعية في مكة المكرمة لبحث سبل دعم الأردن.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالات مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.