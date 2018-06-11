إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

وقال مكتب الإعلام والثقافة في القوات البحرية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تمكنت، يوم أمس الأحد 10 حزيران/يونيو 2018، دورية تابعة للقطاع الأوسط نقطة الخمس لحرس السواحل الزورق زواره، من إنقاذ عدد 180 مهاجر غير شرعي".
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 44 ميل شمال منطقة العلوص الخمس".
وأوضح البيان أنه "تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، والوصول بهم مع الساعة 18:00، بعد أن قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية حيث سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم إيداعهم بمركز إيواء سوق الخميس".
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