رئيس تحالف القوى العراقية: إحراق صناديق الإقتراع عمل مدبر

وصف النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف القوى العراقية، أمس الأحد 10 يونيو/حزيران، جريمة حرق صناديق الاقتراع بأنها عمل مدبر يهدف إلى التغطية عن جريمة التزوير.

وقال الجبوري في بيان له حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، إن "عملية إحراق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة هو دليل حي على وجود إرادة متعمدة لذلك تهدف إلى التغطية على آثار جريمة التزوير التي لم يعد ممكنا التغطية عليها إلا بعمل تضيع معه معالم تلك الجريمة بحق الشعب العراقي".

وأضاف الجبوري أن:

ما حصل هو أن الجهات التي تحاول خلط الأوراق بإخفاء الأدلة على ما قامت به من عمليات تزوير فاضحة لم تجد سوى هذه الوسيلة التي لا تنطلي على أحد.

وأكد الجبوري: "هذا يؤكد أن كل ما قمنا به على صعيد مجلس النواب وتعديل القانون من خلال الوقوف ضد إرادة من حاول تزوير إرادة الشعب إنما هو دليل على سلامة توجهنا وهو ما يزيدنا إصرارا على مواصلة العمل لتصويب العملية السياسية رغم إرادة المزورين الذين يحاولون بشتى الطرق النجاة بفعلتهم هذه".

وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، قد أكد أمس الأحد، 10 يونيو/حزيران، أن حريقا التهم مخزنا عملاقا لصناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة.