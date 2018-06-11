كيف علق جنبلاط على لقائه مع ولي العهد السعودي

نشر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على حسابه عبر "تويتر"، صورة له مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال جنبلاط، في تغريدة له: "لقاء ودي وحميم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جو من الصراحة التامة والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية ​السعودية​ اللبنانية".

لقاء ودي وحميم مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جو من الصراحة التامة والتأكيد على اهمية العلاقات التاريخية السعودية اللبنانية. pic.twitter.com/ID3i1seY7p — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 11, 2018

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط علق على حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ​لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مع الصحفي توماس فريدمان، بالإضافة إلى الحرب في اليمن والخلافات بين إيران والسعودية.

وأكد جنبلاط، ضرورة وقف حرب تدمير اليمن وحصاره، وفتح باب الحوار المباشر بين السعودية وإيران، وقال: "كفى دمار وحصار في اليمن وكفى استنزاف بشري ومادي لشعب المملكة وموارد المملكة. آن الأوان لإعمار اليمن بعيدا عن علي عبدالله صالح وعبد الهادي منصور. ليختار الشعب اليمني من يريد".