عاهل السعودية وولي عهده يهنئان الرئيس بوتين باليوم الوطني الروسي

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار".
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، في 26 كانون الأول/ديسمبر 1991، وانتخاب بوريس يلتسين رئيساً لروسيا الاتحادية، وقع الرئيس الراحل، في 1994، مرسوماً يقضي باعتبار الـ 12من حزيران/يونيو، "يوم استقلال روسيا"، غير أن التسمية الجديدة أثارت جدلاً في المجتمع السياسي الروسي، وقدم الرئيس يلتسين في العام 1998مقترحاً بإعادة التسمية إلى "يوم روسيا"، والتي اعتمدت رسمياً في 2002.
وتشهد المناسبة احتفالات وطنية (شعبية ورسمية)، وتقام فعاليات متعددة في عموم البلاد؛ ويمنح الرئيس، عادة، في هذا اليوم جوائز الدولة التقديرية للمتميزين في العلوم والتكنولوجيا والثقافة وغيرها.
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