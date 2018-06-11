معلومات مسربة تكشف عن "إجراء مفاجئ" بشأن رموز القذافي السجناء

قال مصدر أمني، إن معلومات سربت، مساء الأحد، بشأن إطلاق سراح مسؤولين بارزين من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجونين في كل من طرابلس وبنغازي، من بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة.

© AP Photo / Felipe Dana قرار جديد من مجلس الأمن بحق مهربي البشر والوقود في ليبيا

ونقلت صحيفة "الوسط" الليبية، عن المصدر قوله إن "هذا القرار كان بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق من اليوم".

وقال الصديق الصور مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام في معرض تصريحاته لموقع قناة "218" الليبية، إن الإفراج سيشمل جبريل الكاديكي، وعبد الحميد وحيدة عمار، ومحسن اللموشي، وجمال الشاهد، وسجناء آخرين نتيجة وضعهم الصحي.

وأوضح الصور أن قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، يسمح بالإفراج عن السجناء سواء كانوا محكومين أو محبوسين احتياطياً، في حالة تعذر علاجهم داخل المؤسسة.

وبين أن هذا القرار تتخذه لجنة تسمى "لجنة الإفراج الصحي" مشكلة من مجموعة من الأطباء، بقرار من وزير العدل.

وأضاف أن الإفراج عن هؤلاء السجناء جاء بقرار من اللجنة، بعد تعذر علاج أمراضهم داخل هذه المؤسسات.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين. وبعد جولات حوار عدة، جرى توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية أممية، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، على الرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق.