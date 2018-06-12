المبعوث الأممى السابق في اليمن وزيرا لخارجية موريتانيا

وشمل التعديل الجديد 5 حقائب وزارية، ويقود الحكومة يحيي ولد حدمين، الذي أجرى تعديلات بوزارات الخارجية والتجارة والصناعة والسياحة والشباب والرياضة والطفولة والأسرة، حسب وكالة الأناضول.

وتم تعيين إسماعيل وليد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي السابق في اليمن، وزيرا للخارجية فى التعديل الجديد.

وتضم التشكيلة الحكومة الجديدة 28 وزيرا ووزيرة، بعد أن تم تعيين ديجة أمبارك فال، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، خلفا للوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس، التي تم تعيينها وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وعيّنت مريم بنت بلال، وزيرة للشباب والرياضة، خلفا لمحمد ولد جبريل، الذي خرج التشكيلة الحكومية.