الجيش الليبي: العثور على أسلحة قطرية بمنزل زعيم القاعدة في درنة

وقال المسماري لشبكة "سكاي نيوز"، أنه تم العثور على الأسلحة خلال عملية تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.
وأشار المسماري إلى أن القوات عثرت على صناديق مليئة بالذخيرة، إضافة إلى أسلحة متنوعة ومختلفة ظهر عليها شعار الجيش القطري، مشابهة لتلك التي تم العثور عليها في بنغازي.
وشدد المسماري، على أن تقدم قوات الجيش الليبي مستمر بشكل جيد على الرغم من "اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية"، وكان آخر مساء اليوم الاثنين وراح ضحيتها اثنان من الجنود.
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