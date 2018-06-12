الجيش الليبي: العثور على أسلحة قطرية بمنزل زعيم القاعدة في درنة

أعلن الناطق الرسمي للجيش الليبي، أحمد المسماري، العثور على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة.

وقال المسماري لشبكة "سكاي نيوز"، أنه تم العثور على الأسلحة خلال عملية تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.

© AFP 2018 / Abdullah Duma الجيش الليبي يعلن عن عائق وحيد أمام تحرير درنة بالكامل

وقام الجيش الليبي منذ ساعات، باقتحام منزل عطية الشاعري زعيم ما يسمى "مجلس شورى درنة " في منطقة شيحة.

وأشار المسماري إلى أن القوات عثرت على صناديق مليئة بالذخيرة، إضافة إلى أسلحة متنوعة ومختلفة ظهر عليها شعار الجيش القطري، مشابهة لتلك التي تم العثور عليها في بنغازي.

وشدد المسماري، على أن تقدم قوات الجيش الليبي مستمر بشكل جيد على الرغم من "اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية"، وكان آخر مساء اليوم الاثنين وراح ضحيتها اثنان من الجنود.