اليمن... مقتل قائد الشرطة العسكرية وثلاثة آخرين في شبوة

لقي قائد عسكري يمني مصرعه، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، برصاص مسلحين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحين أطلقوا النار على قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة شبوة العقيد محمد صالح القاحلي في مديرية مرخة، ما أسفر عن مقتله وإصابة نجله".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن.. 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة

وشغل العقيد القاحلي منصب قائد محور العلم التابع للنخبة الشبوانية، قبل أن يستقيل ويتم تعيينه بقرار من الرئيس هادي قائدا لفرع الشرطة العسكرية بمحافظة شبوة مطلع أبريل الماضي.

وأضاف المصدر: "أن عناصر من تنظيم القاعدة نصبت كمينا في وقت متأخر مساء الإثنين لدورية تابعة لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في وادي يشبم بمديرية الصعيد، ما أسفر عن مقتل 3 جنود من أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وكانت قوات النخبة الشبوانية نفذت في 26 فبراير الماضي، بإسناد من التحالف العربي عملية عسكرية أطلقت عليها السيف الحاسم، على معاقل تنظيم القاعدة في مناطق مديرية الصعيد بمحافظة شبوة تمكنت على إثرها قوات النخبة من السيطرة على المديرية بعد دخولها وادي يشبم ووادي سرع في منطقة المصينعة بذات المديرية.