الكشف تفاصيل شديدة الإنسانية عن الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز

كشف الأمير فيصل بن خالد بن جلوى أكثر من موقف إنساني خاص بالأمير السعودي الراحل منصور بن مقرن بن عبد العزيز.

وقال الأمير فيصل إنه ذات مرة كان يضايقه أن أحد أصدقائه لديه طفل مريض في إحدى المستشفيات ذات الإمكانيات المحدودة، ولا يعرف ماذا يفعل له.

وأضاف أن الأمير منصور بن مقرن أصر على معرفة اسم الطفل والمستشفى، ليفاجىء "الأمير فيصل" في اليوم التالي بوالد الطفل يهاتفه.

A post shared by صور خاصه لاسرة ال سعود ❤ (@alsaud_1111) on Jun 12, 2018 at 12:06pm PDT

وقال والد الطفل للأمير فيصل أنه تم نقل ابنه إلى مستشفى جديد، بعد أن قام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز بسداد كل المبالغ المستحقة على والد الطفل ف المستشفى القديم.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن وفاة الأمير منصور بن مقرن، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقله هو ومرافقين، يوم الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.