قبل ساعات من نهاية المهلة... ابن زايد يوجه رسالة قاطعة إلى اليمن

وبحث ابن زايد وهادي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وأشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمنا جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.
وأكد وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أن المهلة التي منحها التحالف العربي بقيادة السعودية للأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق مع جماعة أنصار الله لتجنب معركة الحديدة تنتهي ليل الثلاثاء 12 يونيو/حزيران.
وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحُديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان، يقعان على البحر الأحمر، غربي اليمن.
#فيديو_وام | #محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس اليمني. pic.twitter.com/IVWhHzkh9g— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 12, 2018
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