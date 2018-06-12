قبل ساعات من نهاية المهلة... ابن زايد يوجه رسالة قاطعة إلى اليمن

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء في قصر الشاطئ، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وبحث ابن زايد وهادي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

© Sputnik . Stringer أول رد من صنعاء على قرار الأمم المتحدة بشأن الحديدة

ووفقا لوكالة " وام "، وجه محمد بن زايد رسالة لهادي، قال فيها: "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بفضل الله تعالى وتضحيات جنوده البواسل في ميادين العز والشرف أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن الشقيق مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين".

وأشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمنا جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.

وأكد وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أن المهلة التي منحها التحالف العربي بقيادة السعودية للأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق مع جماعة أنصار الله لتجنب معركة الحديدة تنتهي ليل الثلاثاء 12 يونيو/حزيران.

وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحُديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان، يقعان على البحر الأحمر، غربي اليمن.