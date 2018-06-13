الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على حياة المدنيين بعد الهجوم على ميناء الحديدة

دعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، جميع الأطراف في الحرب اليمنية لحماية المدنيين بعد أن بدأ التحالف بقيادة السعودية هجوما جويا وبريا على ميناء الحديدة الحيوي المطل على البحر الأحمر.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، 13 يونيه/حزيران: "بموجب القانون الإنساني الدولي يتعين على أطراف الصراع بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وفي جنيف، قالت ماري كلير فغالي المتحدثة باسم الصليب الأحمر: إن "من المرجح أن يفاقم الهجوم وضعا إنسانيا كارثيا بالفعل في اليمن".

وكانت قوات يدعمها التحالف بقيادة السعودية، بدأت في الساعات الأولى من اليوم هجوما على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بين التحالف وجماعة أنصار الله.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما لعمليات القوات اليمنية البرية التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر".

بدوره، حذر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي التحالف بقيادة السعودية من مهاجمة ميناء الحديدة اليمني وقال إن "قوات الحوثيين استهدفت سفينة يستخدمها التحالف". وقال الحوثي، على "تويتر" إن النيران اشتعلت في السفينة.