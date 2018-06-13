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14:59 13 يونيو/ حزيران 2018
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    أحمد أبو الغيط

    أبو الغيط يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وقادة المنظمات الإقليمية في نيويورك

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في سياق الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى نيويورك، مع "ميروسلاف لايتشك" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    حيث بحث معه مجمل الاهتمامات والأولويات العربية في المنظمة الدولية، وعلى الأخص ما يتصل بموضوع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضوء تحرك المجموعة العربية في نيويورك لاستصدار قرار حول هذا الأمر عن الجلسة الطارئة للجمعية العامة التي ستعقد اليوم تحت صيغة الاتحاد من أجل السلم.

    أحمد أبو الغيط
    © AP Photo /
    القضية الفلسطينية في صدارة لقاء أبو الغيط وسكرتير عام الأمم المتحدة في نيويورك
    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان إعلامي، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، بأن أبو الغيط شدد لرئيس الجمعية العامة على حرص الجانب العربي على تمرير مشروع القرار بأكبر أغلبية ممكنة على النحو الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضه للممارسات القمعية والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

    وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط كان قد التقى أيضاً مع المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي "فاسيلي نيبينزيا"، حيث تشاورا حول أهمية تحمل المجلس لمسئولياته للتوصل إلي تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والنقاشات التي تدور داخل مجلس الأمن حول تسوية الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، خاصة في ضوء اعتزام روسيا تنظيم جلسة نقاش خاصة في المجلس قبل نهاية الشهر الجاري لاستعراض مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحديات التي تواجهها، ودور الأمم المتحدة في معالجتها، والدروس المستفادة من أسلوب التناول الأممي لها طوال الأعوام السبع الماضية.

    وأضاف أن أبو الغيط عقد كذلك لقاء ثنائيا مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش مشاركتهما في الملتقى رفيع المستوى الذي يعقد بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حيث بحثا سبل تمتين العلاقات العربية الأفريقية، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الجامعة والاتحاد لتسوية الأزمات القائمة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، وخاصة في ليبيا، والتحضير للقمة العربية الأفريقية المقبلة التي ستعقد بالرياض في عام 2019.

    وأشار  المتحدث الرسمي إلى أن فقي حرص على الإشادة من جانبه بالعلاقة التكاملية الهامة التي تربط بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وعبر عن تطلعه لمواصلة العمل مع الأمين العام بغية تطوير آليات التعاون المؤسسية التي تربط بين الجانبين، وقام في هذا السياق بتوجيه الدعوة لأبو الغيط للمشاركة في القمة الأفريقية المقبلة التي ستعقد بنواكشوط يومي 1 و 2 يوليو ومخاطبة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وهو ما أبدى أبو الغيط ترحيبه الكبير به، مؤكداً لرئيس المفوضية التزامه بكل ما من شأنه أن يعزز من الشراكة الإستراتيجية بين الدول والشعوب العربية الأفريقية والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تقف أمام تعميق التعاون العربي الأفريقي في كافة المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.

    انظر أيضا:

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    أبو الغيط: التوافق الليبي - الليبي هو الأساس لحل الأزمة
    أبو الغيط يتوجه إلي باريس للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    اجتماعات, الأزمة الليبية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, الأزمة السورية, القضية الفلسطينية, جامعة الدول العربية, الأمم المتحدة, محمود عفيفي, فاسيلي نيبينزيا, أحمد أبو الغيط, نيويورك, اليمن, فلسطين, ليبيا, سوريا
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