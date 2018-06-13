أمير الكويت: خطوة تاريخية تسهم في إزالة التوترات

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة على ما اعتبروه خطوة تاريخية تسهم في إزالة التوترات.

وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، هنأ الأمير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاح القمة التي جمعتهما في سنغافورة.

© REUTERS / KCNA ترامب يعود إلى أمريكا بعد قمة تاريخية مع كيم جونغ

واعتبر الأمير في برقيتي تهنئة إلى الرئيسين أمس أن البيان المشترك يضمن أسس تحقيق علاقات سلام دائمة بين بلديهما وضمان الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وأن هذه الخطوة التاريخية المهمة ستسهم في إزالة التوترات التي شهدتها تلك المنطقة خلال سنوات طويلة.

وأعرب عن أمله ألا يُنزع السلاح النووي في تلك المنطقة فقط، بل إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة لجميع دول العالم وشعوبه، متمنياً سموه للرئيسين موفور الصحة والسعادة.

​يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.

وأعلن ترامب، عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. من جانبه، وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع دونالد ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".