أمير الكويت: خطوة تاريخية تسهم في إزالة التوترات

وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، هنأ الأمير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بنجاح القمة التي جمعتهما في سنغافورة.
واعتبر الأمير في برقيتي تهنئة إلى الرئيسين أمس أن البيان المشترك يضمن أسس تحقيق علاقات سلام دائمة بين بلديهما وضمان الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وأن هذه الخطوة التاريخية المهمة ستسهم في إزالة التوترات التي شهدتها تلك المنطقة خلال سنوات طويلة.
وأعرب عن أمله ألا يُنزع السلاح النووي في تلك المنطقة فقط، بل إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة لجميع دول العالم وشعوبه، متمنياً سموه للرئيسين موفور الصحة والسعادة.
يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.
وأعلن ترامب، عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. من جانبه، وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع دونالد ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".
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