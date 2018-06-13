الإمارات تعلن اختراق الصفوف الأمامية لأنصار الله في محيط مطار الحديدة

بدأت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية المشتركة، عملية عسكرية كبرى باشتراك وإسناد بري وبحري وجوي من القوات المسلحة الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة "أنصار الله".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تمكنت القوات من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي "أنصار الله".

وزعمت الوكالة أن القيادات الميدانية لـ"أنصار الله" تركت مواقعها "وسط هزيمة مدوية وساحقة بددت أوهام الحوثيين أمام إرادة الشعب اليمني الرافض للانقلاب".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تفشل إنزالا بحريا سعوديا إماراتيا قرب ميناء الحديدة

وقال العقيد الركن، صادق الدويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية، إن قوات المقاومة اليمنية المشتركة أحرزت تقدما كبيرا تجاه مدينة الحديدة وتوغلت بأكثر من 8 كيلومترات نحو مطار المدينة.

وأوضحت الوكالة أن مقاتلات التحالف العربي دكت تحصينات "أنصار الله"، كما تمكنت قوات المقاومة من أسر عشرات الأفراد من "أنصار الله" وقتل عدد كبير في صفوفهم.

وأشار المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية إلى أن "تحرير مدينة الحديدة يواكبه خطط إنسانية وإغاثية كبيرة لمساعدة أهالي المدينة على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي لهم إضافة إلى ممارساتها الإرهابية واتباع سلاح التجويع والتخويف ضد المدنيين تنفيذا لمخططات خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن والمنطقة".

وقال الدويد "عدد كبير من عناصر الميليشيات لقي مصرعه خلال مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وفرت قيادات الصف الأول من عناصر ميليشيات الحوثي من جبهات القتال تاركين مواقعها وسط روح انهزامية وهروب جماعي لعناصرها وهلع في صفوفها تاركين خلفهم أسلحتهم وقتلاهم".

وتكمن أهمية مدينة الحديدة في أنها تضم أحد أهم الموانئ على ساحل البحر الأحمر، كما أنه يقع في منطقة استراتيجية شديدة الأهمية وبالتالي فإن تحرير الميناء يشكل ضربة قاضية لـ"أنصار الله"، وفقا للدويد.