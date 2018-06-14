"إلى خارج وداخل السعودية"..."تعليق "قوي" من الأمير خالد بن سلمان بشأن اليمن

علق نجل الملك سلمان، الأمير خالد، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على عمليات التحالف العربي في اليمن.

ووجه الأمير رسالته إلى معارضي عمليات التحالف خارج وداخل السعودية، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إلى كل من يقف ضد تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية أيّا كان ومن بلاد سلمان الحزم ومحمد العزم، نقول: "مهبول يا قايل قضت.. تــوه عــمـر دخــانهـا الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن".

الى كل من يقف ضد تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية أيّاً كان ومن بلاد سلمان الحزم ومحمد العزم، نقول:



مهبول يا قايلٍ قضت * تــوّهـ عــمـر دخــانهـا



الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن pic.twitter.com/m715t5qLJ7 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 13, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا بمشاركة دول عربية عدة ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات ضد مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبد ربه هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.