الصين وليبيا تناقشان عودة الشركات الصينية إلى البلاد

ناقش وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد الطاهر سيالة والقائم بأعمال الصين في ليبيا وانغ تشي مين عودة الشركات الصينية إلى البلاد لاستئناف المشروعات المجمدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

بكين — سبوتنيك. وردا على سؤال بهذا الشأن أجاب وانغ تشي، قائلا، إنه سيتم قريبا اتخاذ خطوات لإيجاد آلية لاستئناف تنفيذ المشاريع، مضيفا: "السلطات الليبية أنشأت لجنة لمواصلة المشروعات الصينية المعلقة".

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، فقد اجتمع الدبلوماسي الصيني في وقت سابق مع رئيس وزراء ليبيا فايز السراج وناقش التعاون الثنائي.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت الصين وليبيا، يوم الاثنين، وثيقة بشأن توفير الصين الرعاية الطبية بقيمة ستة ملايين دولار.

وفي عهد معمر القذافي وقعت ليبيا عقودا بمليارات الدولارات مع شركات أجنبية، بما في ذلك الصينية، لبناء البنية التحتية والمباني والسكك الحديدية. وقد تم تجميد هذه المشاريع، وغادرت معظم الشركات الأجنبية البلاد في عام 2011 لأسباب أمنية.