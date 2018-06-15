وكالة: التحالف العربي على مشارف مطار الحديدة في اليمن

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف العربي تقترب من دخول مطار الحديدة في اليمن للسيطرة على المدينة في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقصفت طائرات التحالف المناطق الساحلية جنوب شرقي المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجمع السكان في الفجر في منطقة مفتوحة حيث تقام صلاة عيد الفطر كل عام.

وقال أحد السكان في المدينة شديدة التحصين "العديد من الطائرات الحربية حلقت على ارتفاع منخفض فوق المدينة أثناء الصلاة".

ونسب تلفزيون العربية إلى مسؤولين عسكريين يمنيين القول إن قوات التحالف بقيادة قوات إماراتية تقدمت لتصبح على بعد أمتار من المطار ودخلت منطقة المنظر القريبة.

كما قصفت طائرات حربية الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء لمنع وصول تعزيزات للحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق المأهولة في اليمن.

وتكافح الأمم المتحدة لمنع توقف العمليات في ميناء الحديدة وهو شريان الحياة الرئيسي للبلد الذي يواجه 8.4 مليون من سكانه المجاعة. وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن خمس سفن تجارية تفرغ حمولتها في الميناء.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان: "أدعو كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واتخاذ خطوات عملية لاحترام القانون الإنساني الدولي".