موسكو: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادث حماة يثير التساؤلات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادثة حماة في سوريا، يثير تساؤلات لدى موسكو.

© Sputnik . basel shartouh الأمن السوري يعثر على معمل لتصنيع القذائف جنوب حماة

موسكو — سبوتنيك . وأشارت زاخاروفا إلى أن البعثة وصلت إلى نتيجة "احتمال كبير باستخدام السارين والكلور"، على أساس دراسة المعطيات عن بعد "والتي حصل عليها عن طريق منظمة ما غير حكومية".

وقالت زاخاروفا: "لا يمكن للصياغة إلا أن تثير الابتسامة للأسف الشديد. "احتمال كبير" أصبحت صيغة غير لائقة، والتي يتسترون بها على كل ما يحدث الآن في العلاقات الدولية".