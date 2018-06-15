مسلحو "أنصار الله" يعلنون قصف تجمع للتحالف وقوات هادي بصاروخ توتشكا

أعلن مسلحو جماعة "أنصار الله" عن شن قصف صاروخي على قوات تابعة للتحالف العربي وأخرى للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله، اليوم الجمعة، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع توتشكا على تجمعات لقوات التحالف وقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي".

وأضافت: "أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء القصف الصاروخي".

وتعلن "أنصار الله"، من حين لآخر، إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قوات الرئيس هادي وأهداف داخل السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.