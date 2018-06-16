عمر السومة: سنصل أدوار متقدمة في نهائيات آسيا... ولاعبونا محترفون بصماتهم لا تمحى

أكد مهاجم المنتخب السوري عمر السومة أهمية المعسكر الداخلي للمنتخب ومعسكر النمسا الذي اعتبره المرحلة التحضيرية الأساسية استعدادا لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة مطلع العام القادم.

وأشار السومة في حديثه لوكالة "سانا" إلى أن المعسكر الداخلي له أهمية كبيرة للوقوف على حال المنتخب وخاصة أنه تضمن تدريبات استشفائية وتكتيكية للوقوف على جهوزية اللاعبين إضافة إلى أنه نقطة تجمع لجميع اللاعبين المحترفين خارج سوريا لانتقاء التشكيلة التي ستسافر إلى النمسا لإجراء معسكر تتخلله عدة مباريات ودية.

© REUTERS / Lai Seng Sin السومة يحدد موعد عودته للملاعب بعد رجوعه من ألمانيا (فيديو)

ولفت إلى أهمية معسكر النمسا الذي سيقيمه المنتخب السوري هناك واعتبره المرحلة التحضيرية الأساسية استعدادا لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام القادم كونه سيجمع اللاعبين في جو خال من الضغوط إضافة إلى الاحتكاك مع بعض الفرق الأوروبية التي سنواجهها خلاله.

وخالف السومة جميع المراقبين حول أهمية لقاء المنتخب السوري مع المنتخب الأسترالي في نهائيات آسيا قائلا: "أنا دائما أضع كل نتائج البطولات والمباريات السابقة خلف ظهري ولا أفكر بها"، مشيرا إلى أن "مباراتي المنتخب السوري مع نظيريه الأردني والفلسطيني في نهائيات آسيا أهم من لقاء أستراليا الذي سيكون آخر لقاء وبالطبع سنحاول رد الدين والتغلب عليه".

وأعرب السومة عن ثقته الكبيرة بوصول المنتخب السوري إلى أدوار متقدمة في نهائيات آسيا لأن جل لاعبي المنتخب محترفون في الأندية العربية والآسيوية والأوروبية وهم نجوم في أنديتهم ووضعوا بصمات لا تمحى خلال المباريات والبطولات التي خاضوها.

ويعد السومة من أفضل لاعبي القارة الآسيوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 18 سنة بـ29 هدفا وهداف الدوري الكويتي عام 2013 بـ23 هدفاً وهداف الدوري السعودي ثلاث مرات بـ22 هدفا و27هدفا و24هدفا على التوالي.