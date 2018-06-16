إصابة شابين فلسطينيين بجروح بعد هجوم شنته طائرة إسرائيلية جنوب غزة

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "شنت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو هجوما قرب مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة جنوب قطاع غزة".
في السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجموعة من الحقول الزراعية الإسرائيلية اشتعلت جراء سقوط طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة تحمل مواد حارقة.
يذكر أن الطائرات الورقية الحارقة باتت وسيلة جديدة يستخدمها المتظاهرون الفلسطينيون عبر إطلاقها تجاه الحقول الزراعية في المناطق الإسرائيلية وتحمل مواد حارقة ما ألحق خسائر كبيرة لدى المزارعين الإسرائيليين.
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