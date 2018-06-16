إصابة شابين فلسطينيين بجروح بعد هجوم شنته طائرة إسرائيلية جنوب غزة

أصيب شابان فلسطينيان مساء اليوم السبت 16 يونيو/حزيران، بجروح جراء إطلاق طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا باتجاه مطلقي الطائرات التي تحمل مواد حارقة شرق البريج، جنوبي قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "شنت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو هجوما قرب مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة جنوب قطاع غزة".

© REUTERS / Ahmed Jadallah في حدث نادر... بالون هيليوم يحمل عبوة ناسفة على مستوطنات غزة

وأطلق مجموعة من الشبان الفلسطينيين طائرات ورقية تحمل مواد حارقة من قطاع غزة تجاه الأراضي الاسرائيلية.

في السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجموعة من الحقول الزراعية الإسرائيلية اشتعلت جراء سقوط طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة تحمل مواد حارقة.

يذكر أن الطائرات الورقية الحارقة باتت وسيلة جديدة يستخدمها المتظاهرون الفلسطينيون عبر إطلاقها تجاه الحقول الزراعية في المناطق الإسرائيلية وتحمل مواد حارقة ما ألحق خسائر كبيرة لدى المزارعين الإسرائيليين.