بعد لقاءات مع قيادات الجيش... محمد بن سلمان يصدر توجيها عاجلا

وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، التقى ابن سلمان بمساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع خالد الريس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي.
ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع#اخبار #عكاظ#السعودية— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) June 16, 2018
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كما ألتقى ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.
ونقل ولي العهد خلال الاستقبال، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
#السعودية | #ولي_العهد #وزير_الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل كبار القادة والمسئولين في وزارة الدفاع بمناسبة #عيد_الفطر المبارك https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/YPiODgLu4C— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 16, 2018
وفي سياق آخر، أصدر ابن سلمان جملة من التوجيهات العاجلة، كان أبرزها توجيها بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان، على نفقته الخاصة.
عاجل 🔴#ولي_العهد يوجه بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان على نفقته الخاصة. #صهيلنا pic.twitter.com/Tupv00PjYf— صهيل (@SaheelKSA) June 16, 2018
وكشف عن ذلك وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خلال معايدته الأديب الحازمي والفنان التشكيلي صبان بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.
في لفتة إنسانية.. ولي العهد يوجه بعلاج " الحازمي والصبان " على نفقته الخاصةhttps://t.co/f0AiyvPbv0#ولي_العهد pic.twitter.com/IbnkixT57U— صحيفة صدى (@slaati) June 16, 2018
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