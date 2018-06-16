بعد لقاءات مع قيادات الجيش... محمد بن سلمان يصدر توجيها عاجلا

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت 16 يونيو/حزيران، عددا من قيادات وزارة الدفاع السعودية.

وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، التقى ابن سلمان بمساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع خالد الريس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي.

كما ألتقى ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، أصدر ابن سلمان جملة من التوجيهات العاجلة، كان أبرزها توجيها بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان، على نفقته الخاصة.

عاجل 🔴#ولي_العهد يوجه بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان على نفقته الخاصة. #صهيلنا pic.twitter.com/Tupv00PjYf — صهيل (@SaheelKSA) June 16, 2018

وكشف عن ذلك وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خلال معايدته الأديب الحازمي والفنان التشكيلي صبان بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.