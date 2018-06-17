التحالف العربي بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني

شن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضربات جوية، اليوم الأحد، 17 يونيو/حزيران، على مطار الحديدة اليمني.

وقالت قناة "العربية" إن التحالف بقيادة السعودية شن ضربات جوية اليوم على مطار الحديدة اليمني، في الوقت الذي "حاولت قوات برية مدعومة من التحالف انتزاع السيطرة عليه من المقاتلين الحوثيين".

كما قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن طائرات التحالف نفذت خمس ضربات جوية على الحديدة بما في ذلك هجمات على المطار.

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، أعلنت اقترابها من السيطرة الكاملة على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، وسط معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله.

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن قواته تمكنت السبت 16 يونيو/حزيران، من اقتحام اسوار مطار الحديدة الدولي من الجهتين الجنوبية والغربية وبات تحت السيطرة النارية".وأضاف "أن الجيش والمقاومة الشعبية كثفوا من هجماتهم الواسعة على مطار الحديدة مصحوبة بقصف جوي وبحري وبمشاركة من طيران الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي على تحصينات مليشيا الحوثي في مباني المطار وملحقاته".