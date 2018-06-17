شاب عراقي يضحي بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق

كان الشاب الكردي جبار سعيد على موعد مع الموت غرقا، بعدما هرع لإنقاذ سائحة عربية من الغرق في قرية "برسيرين" التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قضاء سوران، بيار بالكي، لشبكة "رووداو" الإعلامية إن "سيدة عربية كانت قد جاءت مع عائلتها إلى قرية برسيرين، غرقت في النهر، قبل أن يهب مواطن من المنطقة لإنقاذها، لكنه غرق أيضا وفقد حياته".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani شرطة أربيل تكثف جهودها للعثور على جثة "هتلر"

وأضاف المتحدث إن "فرق الدفاع المدني استطاعت إخراج جثة السيدة لكن جثة الشاب لا تزال مفقودة، وسكان المنطقة يقدمون المساعدة للعثور عليها".

وتدعى الفتاة الغريقة زهراء هاشم وهي من مواليد عام 1982، أما الشاب الذي بادر بمحاولة إنقاذها فهو جبار سعيد وهو من أهالي برسيرين وكان يبلغ من العمر 21 عاما.

يشار إلى أن عددا كبيرا من السياح في محافظات وسط العراق وجنوبه يتوجهون إلى إقليم كردستان وخاصة في فصلي الربيع والصيف، ويزداد تدفق السياح خلال الأعياد والعطل، وخلال عيد الفطر الذي يوافق اليوم ثالث أيامه دخل آلاف السياح العرب إلى الإقليم لقضاء إجازة العيد.