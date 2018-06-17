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23:13 17 يونيو/ حزيران 2018
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    البحرين

    انطلاق منتدى الخبراء الشباب للتراث العالمي في البحرين

    Flyingway.com
    العالم العربي
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    انطلقت في متحف "قلعة البحرين"، اليوم الأحد، أعمال منتدى الخبراء الشباب في مجال التراث العالمي، تحت شعار "حماية التراث في عالم متغير".

    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، يشارك في أعمال المنتدى مندوبون عن مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة "يونيسكو"، إلى جانب مسؤولين من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأكثر من 30 خبيراً شاباً من دول العالم المختلفة.

    المنامة
    © Sputnik . Edward Peskov
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    واعتبر مدير إدارة المتاحف والآثار بهيئة البحرين للثقافة والآثار، خليفة بن أحمد آل خليفة، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى، أن هذا الحدث "يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز حضاري وثقافي إقليمي وعالمي".

    بدورها، نوهت مديرة مركز التراث العالمي التابع لليونيسكو، ميشتيلد روسلر، بأهمية دور الشباب في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي حول العالم، وأكدت أن الاقتراحات، التي سيقدمها الشباب المشاركون، سترفع إلى لجنة التراث العالمي، التي تنعقد بعد أيام.

    وخلال أعمال المنتدى، تم عرض تفاصيل حول اتفاقية 1972 لحماية التراث من قبل مركز التراث العالمي، التي وقعت عليها 193 دولة حول العالم.

    وتم توضيح أنه تم تسجيل 1073 موقعا على قائمة التراث العالمي، موزعة على 167 دولة، من بينها 206 موقعا طبيعيا، و832 موقعاً ثقافيا، و35 موقعا مختلطا.

    ويهدف المنتدى، الذي يستمر حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري، إلى نقل قيم التراث العالمي مع تسليط الضوء على الإمكانيات المحتملة، التي يمكن أن يوفرها التراث العالمي، وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة.

    كانت اللجنة المنظمة للمنتدى تلقت طلبات مشاركة من كافة أنحاء العالم، وصلت إلى 990 طلبا، غير أن 30 فقط من الخبراء الشباب تم اختيارهم للمشاركة في المنتدى.

    يذكر أن المنتدى يأتي على هامش استضافة مملكة البحرين لأكبر تجمع دولي يضم خبراء ومسؤولين في مجال التراث الإنساني، وهو اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42، في الفترة بين 24 يونيو و4 يوليو/ تموز المقبل.

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