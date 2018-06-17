الخارجية البحرينية تكشف حقيقة شراء مبنى في بروكسل

كشفت وزارة الخارجية البحرينية، حيثيات شراء مبنى لسفارتها لدى الاتحاد الأوروبي في عاصمة بلجيكا بمبلغ مليون دينار (2.6مليون دولار أمريكي) مؤكدة أن الرقم غير دقيق، وأنها تواصل سياسات ضبط الإنفاق، مع التخلي عن نظام الإيجار. بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام".

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، "تود وزارة الخارجية تبيان أنه، ضمن إجراءات لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية بصورة تتناسب مع سياسات ضبط وترشيد الانفاق.. يتم استخدام الميزانيات المخصصة لعملية إيجار مباني مقرات بعثات مملكة البحرين في الخارج، وتحويلها إلى مبالغ مخصصة لشراء هذه المباني بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، واستملاكها باسم حكومة مملكة البحرين".

كانت الخارجية البحرينية تعلق على ما تم نشره في صحيفة "البلاد" المحلية، أمس، حول شراء مبنى لمقر السفارة في بروكسل ما يقارب مليون دينار بحريني، معتبرة أن الخبر تضمن معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

وأوضحت الخارجية البحرينية أن "المبلغ المخصص لشراء مبنى سفارة مملكة البحرين في مدينة بروكسل، موزع على 20 عاماً، ويتم شراء هذا المبنى بنظام الاستئجار المنتهي بالتملك، بدلاً من الممارسة الحالية، وبتكلفة مقاربة لإيجار المبنى الحالي، لما له من أثر إيجابي على المملكة مستقبلاً".

وتمنت وزارة الخارجية البحرينية على الصحيفة "تحرّي الدقة قبل النشر، حيث جاءت الأرقام المنشورة خلافاً لما تم صرفه فعلياً، مع ضرورة نشر التفاصيل بشكل كامل وعدم اجتزائها".